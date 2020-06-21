Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил Песков

В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил Песков

В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил Песков
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, но уверены, что обе страны проявят мудрость и самостоятельно смогут избежать обострений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"События, которые произошли на китайско-индийской границе, безусловно, вызывают обеспокоенность, потому что и Индия, и Китай являются нашими очень близкими союзниками и странами, с которыми нас действительно соединяют отношения взаимного уважения, очень развитого экономического взаимодействия в самых различных областях. Поэтому, конечно, мы обеспокоены этим инцидентом", - сказал Песков в эфире Первого канала.

"Мы надеемся и уверены в том, что и Дели, и Пекин проявят дипломатическую и политическую мудрость, с тем чтобы самостоятельно, без вмешательства каких-либо государств, найти такие формулировки, которые позволят в дальнейшем избежать таких обострений", - добавил он.


Песков добавил, что Россия всегда готова предложить свои услуги и помощь в урегулировании сложных конфликтных ситуаций между странами, которые являются ее партнерами. Также Песков сообщил, что все страны-члены БРИКС сохраняют интерес к проведению саммитов и они будут проведены, хоть и со сдвижением сроков.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

СМИ: авторы "Зверополиса" работают над новым мультфильмом о волшебниках
СМИ: авторы "Зверополиса" работают над новым мультфильмом о
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил Песков
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил
Сотрудники предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
Сотрудники предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
США нападут на Россию со стороны Северного полюса — военный эксперт
США нападут на Россию со стороны Северного полюса — военный эксперт
Астролог рассказала об особенностях солнечного затмения 21 июня
Астролог рассказала об особенностях солнечного затмения 21 июня
В США испугались подорвать силу доллара
В США испугались подорвать силу доллара
Раскрыт способ меньше есть
Раскрыт способ меньше есть
Униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд против шоу
Униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд против шоу
Голикова заявила, что модернизация здравоохранения будет продолжена
Голикова заявила, что модернизация здравоохранения будет продолжена
Пандемия не помеха: Эрдоган поставил цель для «образцовой» Турции
Пандемия не помеха: Эрдоган поставил цель для «образцовой» Турции
Стало известно о рукоприкладстве Ефремова
Стало известно о рукоприкладстве Ефремова
Польский генерал: Мы слишком много платим Америке за безопасность
Польский генерал: Мы слишком много платим Америке за безопасность

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"

Еще по теме

В Кремле отреагировали на «турбулентность» у границ России
Кремль следит за ситуацией в Луганске, — Песков
В Кремле отреагировали на турбулентность у российских границ
Кремль выразил беспокойство по поводу спора о новых антироссийских санкциях США