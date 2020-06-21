В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил Песков

Алексей Вольцев

В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, но уверены, что обе страны проявят мудрость и самостоятельно смогут избежать обострений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"События, которые произошли на китайско-индийской границе, безусловно, вызывают обеспокоенность, потому что и Индия, и Китай являются нашими очень близкими союзниками и странами, с которыми нас действительно соединяют отношения взаимного уважения, очень развитого экономического взаимодействия в самых различных областях. Поэтому, конечно, мы обеспокоены этим инцидентом", - сказал Песков в эфире Первого канала.

"Мы надеемся и уверены в том, что и Дели, и Пекин проявят дипломатическую и политическую мудрость, с тем чтобы самостоятельно, без вмешательства каких-либо государств, найти такие формулировки, которые позволят в дальнейшем избежать таких обострений", - добавил он.

Песков добавил, что Россия всегда готова предложить свои услуги и помощь в урегулировании сложных конфликтных ситуаций между странами, которые являются ее партнерами. Также Песков сообщил, что все страны-члены БРИКС сохраняют интерес к проведению саммитов и они будут проведены, хоть и со сдвижением сроков.