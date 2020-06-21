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В Москве нарисовали масштабное граффити «Спасибо врачам»

В Москве нарисовали масштабное граффити «Спасибо врачам»Фото: «Волонтерская Рота»

В Москве активисты движения «Волонтерская Рота» нарисовали на Октябрьской площади у 75-го павильона ВДНХ масштабное граффити ко Дню медицинского работника, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Граффити «Спасибо врачам» на разных языках занимает площадь 2400 квадратных метров и видно с высоты птичьего полета. На нем изображено сердце пациента, которое через стетоскоп передает слова благодарности на разных языках медикам всего мира за их труд.

Там же расположен арт-объект, представляющий собой большое стеклянное сердце. В него все желающие смогут опустить открытки с теплыми пожеланиями медицинским работникам и выразить свою благодарность. Открытки для заполнения и футболки с изображением граффити будут раздавать волонтеры всем участникам акции.

День медицинского работника отмечается в России в каждое третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 21 июня.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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