Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19

В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19

В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Прироста заболеваемости COVID-19 нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Москве — 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ - 0%, город Москва - 0,5%, Еврейская АО - 0,8%, Республика Крым - 0,8%, Республика Северная Осетия - 0,8%, Чукотский АО - 0,8%", - говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
В России от коронавируса умерли 8111 человек
В России от коронавируса умерли 8111 человек
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка
На Украине признали возможным удар по Новороссийску
На Украине признали возможным удар по Новороссийску
В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Американский рэпер объявил о запуске собственной криптовалюты
Американский рэпер объявил о запуске собственной криптовалюты
Новая Луна в Раке: три обряда, которые стоит провести 21 июня 2020 года
Новая Луна в Раке: три обряда, которые стоит провести 21 июня 2020
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
Премьер Японии захотел изменить Конституцию
Премьер Японии захотел изменить Конституцию
День медработника: президент России наградил медиков орденами и медалями
День медработника: президент России наградил медиков орденами
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова

Еще по теме

Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч человек
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
Голикова рассказала о снижении темпов прироста случаев заражения COVID-19 в России