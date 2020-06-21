В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19

Влада Некрасова

Прироста заболеваемости COVID-19 нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Москве — 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ - 0%, город Москва - 0,5%, Еврейская АО - 0,8%, Республика Крым - 0,8%, Республика Северная Осетия - 0,8%, Чукотский АО - 0,8%", - говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.