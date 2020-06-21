Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В протестующем американском городе произошла стрельба

В протестующем американском городе произошла стрельба

В протестующем американском городе произошла стрельбаФото: Доминик Бутен / РИА Новости

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на местный департамент полиции.

По данным агентства, в результате происшествия как минимум 10 человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Пострадавшие находятся в больницах.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Личности и мотивы, а также число устроивших стрельбу пока неизвестны. Жителей города просят избегать район Хеннепин, где произошел данный инцидент.

14 июня сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу в северо-восточной части американского города Атланта, штат Джорджия. В результате два человека были убиты, еще пятеро ранены.

Десятки городов США охвачены массовыми протестами, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после грубого ареста в Миннеаполисе. В некоторых штатах демонстрации переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по
Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских коллег с Днем медицинского работника
Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских
"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за COVID-19
"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Американские подростки нанесли «жестокий удар» по Трампу
Американские подростки нанесли «жестокий удар» по Трампу
Звездный Instagram: солнце, свобода, счастье, семья
Звездный Instagram: солнце, свобода, счастье, семья
Правительство Сараджа обвинило Каир в посягательстве на суверенитет Ливии
Правительство Сараджа обвинило Каир в посягательстве на суверенитет
В протестующем американском городе произошла стрельба
В протестующем американском городе произошла стрельба
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной

Топ на сегодня

Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19

Еще по теме

В Балтиморе на улице ранили восьмерых человек
В американском баре устроили массовую стрельбу
В США подросток устроил стрельбу в школе, не менее двух погибших
Очередная стрельба в США - трое полицейских погибли и несколько получили ранения