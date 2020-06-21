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В России дополнительно выделят более 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах

В России дополнительно выделят более 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах

За счет федерального бюджета в вузах России в 2020 году будут дополнительно распределены более чем 11,4 тыс. с приоритетом для региональных учебных заведений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

«Утвердить прилагаемые особенности порядка и критериев распределения организациям, осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2020 году», — говорится в документе.

Приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, отмечается в пояснительной записке к постановлению.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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