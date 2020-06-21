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В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой

В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотойКрасноярский крайФото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту. Об этом «ТВК Красноярск» сообщили работники местного предприятия.

Машина опрокинулась на трассе 04К-052 в Северо-Енисейском районе возле села Верхнее Енашимо. Цистерна с кислотой осталась цела, однако водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Очевидцы рассказали, что на месте работают специалисты, дорогу перекрыли.

В ноябре прошлого года сообщалось, что неизвестный мужчина в городе Московский в Новой Москве поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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