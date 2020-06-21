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В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям

В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Российских парламентариев и военных специалистов не испугали слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева "дотянуться" до кораблей в Новороссийске.

Ранее специалист заявил, что благодаря новой противокорабельной крылатой ракете Р-360 комплекса "Нептун" Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также российские корабли в районе порта Новороссийск.

# В мире
По материалам: ria.ru

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