В США испугались подорвать силу доллара

Вадим Карасев

Джон Болтон и Стивен МнучинФото: Win McNamee / Getty Images

Министр финансов США Стивен Мнучин регулярно выступает против введения или ужесточения международных санкций, потому что боится подорвать силу доллара. Об этом в своих мемуарах сообщил Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

По его словам, Мнучина не слишком волнуют внешнеполитические цели, которые преследует правительство США, он больше переживает за статус американской валюты.

Министр финансов считает давление на международную финансовую систему угрозой доллару, так как пострадавшие страны ищут способы уклониться от санкций. В том числе, пишет Болтон, его оппонент указывает на политику России, Китая и других стран, которые стремятся проводить транзакции в евро и национальных валютах, а также используют взаимозачеты.

При этом Болтон описал несколько случаев, когда Трамп ужесточал санкции вопреки мнению Мнучина, а один из разговоров оборвал фразой: «Ты слишком много говоришь, не надо бояться».

Болтон подал в отставку осенью 2019 года, проведя на посту советника Трампа только полтора года. Президент, комментируя это решение, заявил, что причиной увольнения стали разногласия в позициях. Мемуары Болтона уже вызвали скандал. В среду, 17 июня, Министерство юстиции США подало в суд на Болтона. В ведомстве утверждают, что книга его мемуаров содержит секретную информацию, обнародование которой угрожает национальной безопасности.

Между тем госсекретарь США Майк Помпео назвал Болтона предателем, а мемуары — «натянутой полуправдой и прямыми измышлениями». По его словам, бывший советник злоупотребил доверием американского народа и нанес ущерб стране.

Ранее бывший глава Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч заявил, что растущий дефицит бюджета США и протекционистская политика Вашингтона в скором времени приведут к краху доллара.