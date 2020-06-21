Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусомФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон была госпитализирована с коронавирусом в клинический госпиталь в Лапино. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Starhit.

По данным издания, родные Кобзон не знают, где она могла заразиться, поскольку всячески уберегали ее и следили за тем, чтобы она не выходила из дома. Кроме того, совсем недавно вдова артиста заявляла, что чувствует себя прекрасно.

10 июня скончался сатирик Анатолий Трушкин. У артиста был коронавирус, заболевание протекало в тяжелой форме. Сатирик находился в больнице около месяца. В последнее время Трушкин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне перед смертью вечером артисту стало хуже, врачам не удалось спасти его.

В России за минувшие сутки зафиксировали 7889 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, новые зараженные обнаружены в 85 регионах страны. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 576 тысяч.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Суда «Северного потока — 2» и Черноморский флот разошлись в Средиземноморье
Суда «Северного потока — 2» и Черноморский флот разошлись
Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем
Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем
Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом
Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
Лидер протестов в Лондоне потребовала встречи с Джонсоном
Лидер протестов в Лондоне потребовала встречи с Джонсоном
Индия усилится новыми российскими истребителями на фоне конфликта с Китаем
Индия усилится новыми российскими истребителями на фоне конфликта
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой

Топ на сегодня

Стала известна дата переговоров США и России по контролю над вооружениями
Стала известна дата переговоров США и России по контролю над
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости

Еще по теме

Умер боровшийся с коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин
За сутки от коронавируса умер 161 россиянин
Российский юморист Трушкин заразился коронавирусом после походов в магазин
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн