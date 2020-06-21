Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Великобритания скрыла от России данные о счетах россиян

Великобритания скрыла от России данные о счетах россиянФото: Oli Scarff / Getty Images

Британская налоговая служба (HMRC) вновь скрыла информацию о счетах россиян от Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные британскими властями.

Королевство не включило Россию в список государств, которым в 2020 году информация о счетах ее граждан за 2019 год будет передаваться в автоматическом режиме.

Единственный раз стороны обменялись информацией в 2018 году, предоставив данные за 2017-й. На следующий год Великобритания исключила Россию из списка юрисдикций для автоматического обмена данными без объяснения причин. Эксперты сочли, что таким образом Лондон предпринял попытку привлечь богатых российских граждан, которые не хотят раскрывать свои состояния ФНС.

В ответ российская сторона сообщила, что и Британия не сможет получить информацию о счетах своих подданных в российских банках в автоматическом режиме в 2020 году.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции
Названы российские регионы с экстремальной жарой
Названы российские регионы с экстремальной жарой
Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест
Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест
Великобритания скрыла от России данные о счетах россиян
Великобритания скрыла от России данные о счетах россиян
Группа российских врачей поможет армянским коллегам бороться с COVID-19
Группа российских врачей поможет армянским коллегам бороться с
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
"Нет худа без добра". Песков о критике со стороны Запада на статью Путина
"Нет худа без добра". Песков о критике со стороны Запада на статью
В галерее Главного храма ВС России виртуально увековечили предателей из РОА
В галерее Главного храма ВС России виртуально увековечили предателей
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
В Турции Веру Брежневу посчитали женой Зеленского
В Турции Веру Брежневу посчитали женой Зеленского

Топ на сегодня

В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord
Стала известна дата переговоров США и России по контролю над вооружениями
Стала известна дата переговоров США и России по контролю над
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix

Еще по теме

Россия спрячет британцев от их налоговой службы
Глава ФНС посулил прозрачность мира и большую «беду»
Британские офшоры отказались прятать деньги россиян
На зарубежные счета россиян объявили охоту