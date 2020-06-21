Великобритания скрыла от России данные о счетах россиян

Вадим Карасев

Фото: Oli Scarff / Getty Images

Британская налоговая служба (HMRC) вновь скрыла информацию о счетах россиян от Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные британскими властями.

Королевство не включило Россию в список государств, которым в 2020 году информация о счетах ее граждан за 2019 год будет передаваться в автоматическом режиме.

Единственный раз стороны обменялись информацией в 2018 году, предоставив данные за 2017-й. На следующий год Великобритания исключила Россию из списка юрисдикций для автоматического обмена данными без объяснения причин. Эксперты сочли, что таким образом Лондон предпринял попытку привлечь богатых российских граждан, которые не хотят раскрывать свои состояния ФНС.

В ответ российская сторона сообщила, что и Британия не сможет получить информацию о счетах своих подданных в российских банках в автоматическом режиме в 2020 году.