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Власти помогут россиянам перевести машины с бензина на газ

Власти помогут россиянам перевести машины с бензина на газФото: Александр Астафьев / РИА Новости

Власти России помогут гражданам перевести автомобили с бензина на газ, увеличив долю субсидирования соответствующих расходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте российского правительства.

Новый порядок подразумевает повышение в 2020 году нормативов субсидирования расходов бизнеса и граждан на перевод автомобилей в два раза, с 30 до 60 процентов общей стоимости работ. Ожидается, что мера позволит простимулировать спрос на данный вид топлива.

Постановление вносит изменения в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которая подразумевает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров по итогам 2024 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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