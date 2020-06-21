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Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян

Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиянАнастасия ВолочковаФото: @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram выложила фотографии из поездки в Астрахань. Один из снимков, сделанных женщиной, разозлил россиян: на нем видно, что она пришла в храм с оголенной грудью.

Волочкова нарядилась в платье с глубоким декольте и надела поверх него шубу. «Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла служба. Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома», — написала она в подписи к фотографии.

В комментариях пользователи не оценили внешний вид балерины и заметили, что в церковь необходимо одеваться скромнее. Кроме того, многие указали, что Волочкова нарушает правила посещения храма: например, она не накрыла голову. Юзеров также смутило сочетание платья и шубы летом.

Ранее сообщалось, что Волочкова задолжала государству 347 тысяч рублей. Она стала лидером антирейтинга по сумме налоговых долгов среди российских знаменитостей. Она не выплатила 123 тысячи рублей по транспортному налогу, 113 тысяч — за московское жилье, 48 тысяч — за жилье в Санкт-Петербурге, а также 28 тысяч — за земельный участок в Подмосковье.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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