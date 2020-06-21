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Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию

Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию
Люди, которые призывают не голосовать за поправки в конституцию или вообще не участвовать в голосовании, идут "против народа", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Не понимаю тех, кто сегодня говорит: не голосуйте или не ходите на выборы… Это против народа идти, выступать с такими предложениями. Нельзя этого делать. Каждая норма решает проблемы людей и страны. Поддержка норм обеспечит развитие в стране", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".

# Политика
По материалам: ria.ru

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