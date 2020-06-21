Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции

Вадим Карасев

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Из-за нарушения режима дня во время самоизоляции мог снизиться иммунитет. Чтобы его восстановить, следует придерживаться распорядка, высыпаться и включить в список активностей физические нагрузки. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал едущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) Сергей Пономарев.

«Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление», — посоветовал он. Врач также отметил, что сигналом о снижении иммунитета служат проявления хронических болезней, например, герпеса.

Ключевыми факторами, из-за которых у многих людей на карантине снизился иммунитет, стали малая подвижность и изменения режима сна. Но главную роль в нарушениях, по словам Пономарева, сыграл психологический стресс.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова дала россиянам советы по выходу на работу после изоляции. Она отметила, что нагрузку нужно наращивать постепенно, при этом распределяя ее.