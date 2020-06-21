Все на пляж: выбираем купальники в новых лукбуках

Вадим Карасев

Продолжаем планировать летний гардероб, и, судя по прогнозам синоптиков, купальники явно будут востребованы. Как пережить жару со стилем — смотрим в новой подборке лукбуков.

1.Leah

Новый бренд Leah, в лукбуке которого недавно снялась Надежда Оболенцева, предлагает готовые образы для пляжа и отдыха. Тот, кто не хочет ломать голову над тем, что с чем сочетать, может положиться на вкус создателей бренда и купить готовый набор, который состоит из купальника, аксессуара и платья или летнего костюма.

Дополнительный бонус — все вещи двухсторонние, а значит, и вариантов, как их носить, становится больше. Готовый образ обойдется в 27 тысяч, впрочем, купить вещи из ассортимента можно и по отдельности.





2.Calzedonia

В новой коллекции бренда собраны модели с винтажным акцентом, этнические орнаменты, неподвластные времени полоски, узор в мелкий цветочек и многое другое.

Обратить внимание стоит и на бикини из жатой ткани с 3D-эффектом, которая делает необычными даже классические однотонные купальники.









3.Incanto

Лето — это маленькая жизнь и... большая вечеринка! По крайней мере, превратить в нее отдых с такими купальниками не составит труда. На летней повестке в Incanto неоновые и пастельные оттенки, провокационные вырезы, колор-блок и флористические принты.









4.Women'secret

В коллекции ­ Praya представлены топы-бандо, купальники с квадратным декольте и V-образным вырезом и тропические мотивы. Даже классические темные модели украшены эффектным принтом в виде тукана, а оригинальный топ с лентами можно надеть не только на пляж, но и на вечеринку.







