Выпуск вакцины от коронавируса в России начнется осенью — Минобороны

Лидия Мартынова

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, разосланном Министерством обороны.

Соответствующий прогноз озвучил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови. Разработанная тест-система, выявляющая наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител, позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. После того, как плазма охарактеризована на наличие нейтрализующих вирус антител, она может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами протекания CoViD-19», — сообщил он.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19 проводятся российским военным ведомством совместно НИЦ Гамалеи.

Свою часть работы военные эпидемиологи выполнили, проведя испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. Данные исследования проведены в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России № 48.

После этого Минобороны совместно с НИЦ Гамалеи приступили к проведению клинических испытаний российской комбинированной векторной вакцины на людях.

Сообщается, что разрешение на проведение клинических испытаний на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выдано Министерством здравоохранения Российской Федерации 16 июня.

По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента.

Группа насчитывает 18 человек, которые в полном составе прошли вакцинацию 18 июня. При этом девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй.

Введение вакцины проведено под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин. Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений.

Таким образом, НИЦ Гамалеи при поддержке Минобороны стал явным «фаворитом» в гонке создания вакцины от коронавируса, в которую ранее включились сразу несколько российских структур.

Как сообщало ИА Newstes, неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что серьезную конкуренцию военным могут составить ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, а также Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.