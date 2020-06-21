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Взрыв дома в Киеве: стало известно о жертвах (видео)

Взрыв дома в Киеве: стало известно о жертвах (видео)

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На месте взрыва многоэтажного дома в Киеве нашли двоих погибших. Об этом сообщил в комментарии журналистам глава Национальной полиции Игорь Клименко. Спасатели все еще расчищают завалы поврежденной девятиэтажки на проспекте Григоренко (Дарницкий район).

Глава Нацполиции уточнил, что всех жильцов дома выселят и временно разместят в пансионатах Киева.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в доме продолжается эвакуация. 21 человек спасен. Трое жильцов оказались под завалами, но уже деблокированы. Судьба еще троих человек неизвестна. На расчистке завалов работают 75 спасателей.

У ГСЧС Киева есть информация об одной погибшей женщине: тело находится в районе первого этажа, до которого спасатели еще не добрались.

В ГСЧС полагают, что есть риск дополнительных обрушений — конструкции на двух верхних этажах после взрыва неустойчивы. Пока жильцов неповрежденных квартир в дом не пускают. Их просят подождать до завершения спасательных работ.


Напомним, причиной ЧП спасатели назвали взрыв газовоздушной смеси. Предположительно местом взрыва была квартира на шестом этаже. Разрушены квартиры на этажах с четвертого по восьмой. Повреждены межэтажные перекрытия. Взрывной волной выбиты стекла в окнах соседних квартир. Также поврежден соседний дом, стоящий почти вплотную к пострадавшему.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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