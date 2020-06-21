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Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских коллег с Днем медицинского работника

Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских коллег с Днем медицинского работника

В России 21 июня отмечают День медицинского работника. Врачи из восьми стран мира записали коллективное видеопоздравление с профессиональным праздником для российских коллег.

В ролике "Na zdorovie" медики из Индонезии, Италии, Португалии, Израиля, Германии, Сербии, Латвии и других стран пожелали российским врачам стойкости и силы. В конце видеопоздравления, каждый из участников произнес по-русски "Na zdorovie".

"Наши дорогие и отважные друзья, российские врачи, поздравляем от всей души с вашим профессиональным праздником. Мы хотим, чтобы вы оставались такими же сильными в вашем труде, чтобы вы оставались такими же смелыми и решительными в борьбе с коронавирусом", - сказал Шафир Ботнер из Израиля.


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По материалам: uposters.ru

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