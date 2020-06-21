Затопление Варшавского шоссе объяснили «эффектом ванны»

Вадим Карасев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

К затоплению участка Варшавского шоссе в Москве в результате ливня, прошедшего днем 20 июня, привел «эффект ванны». Об этом Forbes сообщила представитель Мосводостока.

«Если в ванну воды наберете, она тоже будет медленнее уходить», — сказали в организации. Там объяснили, что на место, где образовалось затопление, обрушилось настолько много осадков, что водосточная сеть оказалась перегружена.

Вместе с тем в Мосводостоке подчеркнули, что водосточная система в районе Варшавского шоссе была исправна — там не выявили ни дефектов трубопровода, ни засоров, о которых ранее говорил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В то же время по некоторым адресам, где также наблюдались затопления, действительно зафиксировали засоры из-за веток в дождеприемных решетках.

Днем 20 июня за несколько часов на Москву обрушилось до 70 процентов месячной нормы осадков. Инциденты с затопленными улицами попали на видео. Так, на Варшавском шоссе оказался полностью затоплен подземный переход, также на этой трассе образовалась пробка из-за затопления участка проезжей части.