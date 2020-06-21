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Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»

Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»Дима БиланФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.

Организаторы фестиваля в официальном аккаунте Twitter заново устроили голосования всех лет. В ходе опроса они переместили певца, победившего в 2008 году, с его песней Believe на девятую строчку списка финалистов. Новой победительницей признали Ани Лорак, выступавшую тогда от Украины и занявшую второе место.

Лорак, узнав об итогах онлайн-голосования, обрадовалась и написала в своем Instagram-аккаунте: «Приятно получать такие новости из Европы!» Дима Билан пока это не прокомментировал.

Официально результаты онлайн-опроса не влияют на итоги голосования 2008 года и победа остается за российским исполнителем.

«Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса, конкурс пройдет в мае 2021 года. Мероприятие организуют в комплексе Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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