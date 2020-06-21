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Звезда «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный казаками монастырь

Звезда «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный казаками монастырьДмитрий СоколовФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов объяснил, почему приехал в Среднеуральский женский монастырь, который захватил схиигумен Сергий (Романов) с казаками. В комментарии «Газете.RU» юморист подчеркнул, что является духовным чадом священнослужителя.

Соколов заявил, что схиигумен Сергий не захватывал монастырь. «Бред какой-то говорят. Человек сказал правду. Его за это погнали из монастыря, а он его настоятель и строитель. На пустом месте строил его с помощью народа. Погнали его, потом в этот монастырь приехали другие священники, хотели служить там. Монастырь встал и не пустил их», — заявил Соколов, отметив, что священнослужитель просто «вернулся к своим детям».

Также участник «Уральских пельменей» отреагировал на шутку телеведущего Ивана Урганта о том, что в его отношении могут быть применены некоторые санкции. Он заметил, что наказание на него накладывать не за что. «Странно, что Ваня мне не позвонил. Он не позвонил и ничего у меня не спросил», — уточнил Соколов.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад». На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские.

Позднее стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре также находятся Соколов и олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк. По словам одного из ближайших соратников священнослужителя Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.

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По материалам: lenta.ru

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