Звездный Instagram: солнце, свобода, счастье, семья

Вадим Карасев

И все-таки тепло, солнце и лето творят настоящие чудеса: хочется радоваться каждому дню и наслаждаться жизнью. Своим прекрасным настроением с поклонниками активно делятся и знаменитости: сейчас их фотографии буквально наполнены позитивом, они особенно яркие, красочные и очень живые.

Закрытие границ не мешает российским звездам отлично проводить лето и на родине, ведь радости — в мелочах: в прогулке по лесу, в рыбалке и в букете полевых цветов. Теперь, когда наконец сняли многие ограничения, можно с удовольствием покататься по любимому городу на машине, погулять по Красной площади, как это сделали Полина Гагарина со своим сыном и Пелагея, или наконец отправиться на летнюю веранду в любимый ресторан и побаловать себя вкусным ужином по примеру Надежды Оболенцевой.

Ну а вдохновиться летними образами можно в блогах Кети Топурии, Юлианны Карауловой, Ксении Собчак, Регины Тодоренко и многих других знаменитостей.

Рассматриваем самые яркие и позитивные кадры звезд за прошедшую неделю!





Кристина Асмус





Алессандра Амбросио





Анастасия Решетова с сыном





Полина Киценко





Кэти Перри





Леся Кафельникова





Ани Лорак





Кьяра Ферраньи с сыном





Джорджина Родригес





Наталья Подольская





Нино Нинидзе и Максим Виторган





Пелагея





Дарья Клюкина





Надя Дорофеева





Полина Гагарина с сыном





Дима Билан





Елена Темникова с дочерью





Наталья Ионова





Сальма Хайек





Самира Мустафаева





Изабель Гулар





Кристина Агилера с сыном





Шэрон Стоун (справа) с подругой





Кортни Кардашьян





Настя Ивлеева





Рената Литвинова





Оксана Самойлова





Наталья Водянова с сыном





Елена Летучая





Надежда Оболенцева





Тина Канделаки





Мария Кожевникова





Екатерина Варнава





Регина Тодоренко





Юлия Прудько и Ксения Собчак





Анна Седокова





Нина Агдал и Джек Бринкли-Кук





Кети Топурия





Виктория Шелягова





Светлана Бондарчук





Елизавета Боярская





Елизавета Пескова





Сюзанна Варнина





Дэвид Бекхэм





Джессика Альба с мужем и детьми





Яна Рудковская с сыном





Бар Рафаэли





Юлия Ковальчук





Юлианна Караулова





Нюша с дочерью





Настя Каменских





Рита Дакота и Федор Белогай





Мария Шарапова





Алена Шишкова с дочерью





Ника Белоцерковская





Кайли Дженнер





Светлана Ходченкова





Криштиану Роналду с сыном





Влад Соколовский





Бритни Спирс