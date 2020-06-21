Звездный Instagram: солнце, свобода, счастье, семья
Сегодня, 19:00 Вадим Карасев
И все-таки тепло, солнце и лето творят настоящие чудеса: хочется радоваться каждому дню и наслаждаться жизнью. Своим прекрасным настроением с поклонниками активно делятся и знаменитости: сейчас их фотографии буквально наполнены позитивом, они особенно яркие, красочные и очень живые.
Закрытие границ не мешает российским звездам отлично проводить лето и на родине, ведь радости — в мелочах: в прогулке по лесу, в рыбалке и в букете полевых цветов. Теперь, когда наконец сняли многие ограничения, можно с удовольствием покататься по любимому городу на машине, погулять по Красной площади, как это сделали Полина Гагарина со своим сыном и Пелагея, или наконец отправиться на летнюю веранду в любимый ресторан и побаловать себя вкусным ужином по примеру Надежды Оболенцевой.
Ну а вдохновиться летними образами можно в блогах Кети Топурии, Юлианны Карауловой, Ксении Собчак, Регины Тодоренко и многих других знаменитостей.
Рассматриваем самые яркие и позитивные кадры звезд за прошедшую неделю!
Кристина Асмус
Алессандра Амбросио
Анастасия Решетова с сыном
Полина Киценко
Кэти Перри
Леся Кафельникова
Ани Лорак
Кьяра Ферраньи с сыном
Джорджина Родригес
Наталья Подольская
Нино Нинидзе и Максим Виторган
Пелагея
Дарья Клюкина
Надя Дорофеева
Полина Гагарина с сыном
Дима Билан
Елена Темникова с дочерью
Наталья Ионова
Сальма Хайек
Самира Мустафаева
Изабель Гулар
Кристина Агилера с сыном
Шэрон Стоун (справа) с подругой
Кортни Кардашьян
Настя Ивлеева
Рената Литвинова
Оксана Самойлова
Наталья Водянова с сыном
Елена Летучая
Надежда Оболенцева
Тина Канделаки
Мария Кожевникова
Екатерина Варнава
Регина Тодоренко
Юлия Прудько и Ксения Собчак
Анна Седокова
Нина Агдал и Джек Бринкли-Кук
Кети Топурия
Виктория Шелягова
Светлана Бондарчук
Елизавета Боярская
Елизавета Пескова
Сюзанна Варнина
Дэвид Бекхэм
Джессика Альба с мужем и детьми
Яна Рудковская с сыном
Бар Рафаэли
Юлия Ковальчук
Юлианна Караулова
Нюша с дочерью
Настя Каменских
Рита Дакота и Федор Белогай
Мария Шарапова
Алена Шишкова с дочерью
Ника Белоцерковская
Кайли Дженнер
Светлана Ходченкова
Криштиану Роналду с сыном
Влад Соколовский
Бритни Спирс
По материалам: spletnik.ru
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