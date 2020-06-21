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Звездный Instagram: солнце, свобода, счастье, семья

Звездный Instagram: солнце, свобода, счастье, семья

И все-таки тепло, солнце и лето творят настоящие чудеса: хочется радоваться каждому дню и наслаждаться жизнью. Своим прекрасным настроением с поклонниками активно делятся и знаменитости: сейчас их фотографии буквально наполнены позитивом, они особенно яркие, красочные и очень живые.

Закрытие границ не мешает российским звездам отлично проводить лето и на родине, ведь радости — в мелочах: в прогулке по лесу, в рыбалке и в букете полевых цветов. Теперь, когда наконец сняли многие ограничения, можно с удовольствием покататься по любимому городу на машине, погулять по Красной площади, как это сделали Полина Гагарина со своим сыном и Пелагея, или наконец отправиться на летнюю веранду в любимый ресторан и побаловать себя вкусным ужином по примеру Надежды Оболенцевой.

Ну а вдохновиться летними образами можно в блогах Кети Топурии, Юлианны Карауловой, Ксении Собчак, Регины Тодоренко и многих других знаменитостей.

Рассматриваем самые яркие и позитивные кадры звезд за прошедшую неделю!


Кристина Асмус


Алессандра Амбросио


Анастасия Решетова с сыном


Полина Киценко


Кэти Перри


Леся Кафельникова


Ани Лорак


Кьяра Ферраньи с сыном


Джорджина Родригес


Наталья Подольская


Нино Нинидзе и Максим Виторган


Пелагея


Дарья Клюкина


Надя Дорофеева


Полина Гагарина с сыном


Дима Билан


Елена Темникова с дочерью


Наталья Ионова


Сальма Хайек


Самира Мустафаева


Изабель Гулар


Кристина Агилера с сыном


Шэрон Стоун (справа) с подругой


Кортни Кардашьян


Настя Ивлеева


Рената Литвинова


Оксана Самойлова


Наталья Водянова с сыном


Елена Летучая


Надежда Оболенцева


Тина Канделаки


Мария Кожевникова


Екатерина Варнава


Регина Тодоренко


Юлия Прудько и Ксения Собчак


Анна Седокова


Нина Агдал и Джек Бринкли-Кук


Кети Топурия


Виктория Шелягова


Светлана Бондарчук


Елизавета Боярская


Елизавета Пескова


Сюзанна Варнина


Дэвид Бекхэм


Джессика Альба с мужем и детьми


Яна Рудковская с сыном


Бар Рафаэли


Юлия Ковальчук


Юлианна Караулова


Нюша с дочерью


Настя Каменских


Рита Дакота и Федор Белогай


Мария Шарапова


Алена Шишкова с дочерью


Ника Белоцерковская


Кайли Дженнер


Светлана Ходченкова


Криштиану Роналду с сыном


Влад Соколовский


Бритни Спирс
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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