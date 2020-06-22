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45-летний Ди Каприо устроил вечеринку на яхте в честь 23-летия своей девушки

45-летний Ди Каприо устроил вечеринку на яхте в честь 23-летия своей девушкиФото: Globallookpress.com

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его девушка, актриса Камила Морроне устроили вечеринку в честь дня рождения последней на 43-метровой суперъяхте возле Малибу, штат Калифорния. Об этом сообщает New York Post.

45-летний артист и 23-летняя актриса находились в компании олимпийского чемпиона, сноубордиста Шона Уайта, актеров Кевина Коннолли и Лукаса Хааса, а также актрисы Нины Добрев. Отмечается, что Ди Каприо был одним из немногих участников вечеринки, носивших медицинские маски.

В декабре 2019 года Морроне, которой на тот момент было 22 года, рассказала о своем восприятии 23-летней разницы в возрасте со своим возлюбленным. Она заявила, что не переживает из-за того, что актер старше ее более чем в два раза. Артисты встречаются с января 2018 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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