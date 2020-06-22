5 самых опасных дней в июле 2020 года

Вадим Карасев

Для того чтобы преуспеть в июле во всех сферах жизни, важно заранее знать, в какие дни возрастают риски. Зная о самых опасных днях месяца, вы сможете спланировать свои дела правильно.

Чтобы даже в самые негативные и самые неприятные дни у вас всегда была возможность преуспеть в какие-то делах, старайтесь следовать законам равновесия Вселенной. Это универсальные рекомендации о том, как нужно поступать, чтобы не нарушать энергетического баланса.

1 июля — день ревности и недоверия

Скорпион и растущая Луна в этот день сделают начало месяца опасным для выяснения отношений. Вспышки ревности могут быть абсолютно беспочвенными. Любую критику и претензии второй половинки лучше воспринимать проще, а на любой негатив реагировать добром и спокойствием.

В этот день люди будут склонны никому не доверять, причем даже самым близким. Не нужно обижаться на них за это. Нужно дать близким свободу и не просить их следовать чужим правилам. За такое отношение они станут уважать вас гораздо больше.

5 июля — лунное затмение

5 июля 2020 года нас ожидает лунное затмение. Это будет полутеневое затмение, и оно не такое рискованное, как полное затмение Луны, но у него все равно будут свои, особые минусы. Например, при полутеневом затмении происходит много «закулисных» проблем, невидимых практически никому. Из-за этого астрологи советуют 5 числа глубоко анализировать каждый свой жизненный шаг.

Затмение пройдет в Знаке Козерога. Это значит, что можно потерять концентрацию и продуктивность. Также затмение Луны в Козероге означат, что могут начаться большие проблемы с памятью, обучаемостью и вниманием. Некоторые трудности с мотивацией и вдохновением ожидают представителей творческих профессий.

11 июля — порывистый и агрессивный день

Агрессию породит яркий и мощный Овен. Это будет первый день пребывания убывающей Луны в этом Знаке, который абсолютно не сочетается со спокойной энергетикой ночного светила. Большие проблемы могут ожидать людей, которые не умеют держать себя в руках и постоянно рискуют. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не совершать крупных покупок в этот день. Если придется потратить деньги, то лучше воспользоваться заговором на удачную покупку.

Стоит опасаться конфликтов, потому что они могут выступить в роли катализатора проблем на работе и в других сферах. Все будет взаимосвязано, так что неосторожность в одном жизненном аспекте приведет к проблемам в другом.

18 июля — время встречи препятствий на пути

Убывающая Луна негативно влияет на Близнецов, ровно как и наоборот — стихия Воздуха отрицательно сказывается на убывающей Луне. Близнецы — Знак легкости и гибкости ума. 18 числа всё будет с точностью до наоборот — не стоит ждать сдвига с мертвой точки, а также того, что дела сами пойдут в гору. Придется либо прикладывать намного больше усилий, либо довольствоваться малым.

Самое главное — не стоит искать виновных в своих проколах, ведь причиной всему будет этот неблагоприятный и опасный день. Даже в яркие и позитивные дни бывает сложно добиваться хорошего результата с первой попытки, не говоря уже о таких сложных и непонятных лунных сутках.

24 июля — день повышенной уязвимости

Биополе людей в этот день будет сильно ослаблено положением Луны. Растущая Луна окажется в сильном диссонансе со спокойной Девой. Энергия стихии Земли не сочетается с активным ростом, поэтому энергетически многие люди могут почувствовать слабость. У некоторых это будет выражаться в депрессивных мыслях, у других в непонятном недомогании.

Это будет пятница, поэтому по возможности лучше как можно раньше уйти домой с работы. Дома можно заняться самыми приятными и размеренными делами. Не нужно перегружать себя работой или физическими упражнениями 24 числа, тратить много времени на дела, которые вас раздражают. Астрологи советуют также уделять пристальное внимание полезности того, что вы едите и пьете.