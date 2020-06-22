Агентство стратегических инициатив ищет общественных представителей по туризму

Лидия Мартынова

Агентством стратегических инициатив (АСИ) запущен открытый отбор общественных представителей по направлению «Туризм». К сотрудничеству в целях развития туризма в России приглашаются эксперты, представители бизнеса и некоммерческих организаций. Отбор открыт до 28 июня 2020 г.

Как сообщили в АСИ, открытый отбор общественных представителей проходит во всех субъектах РФ и направлен на выявление лидеров туристической отрасли, которые могли бы стать представителями Агентства в регионе. Каждому победителю открытого отбора Агентство делегирует полномочия своего представителя.

Задачами работы общественных представителей на региональном уровне в 2020 г. станут:

Продвижение проектов и сопровождение инициатив АСИ в сфере туризма в регионе;Выявление эффективных практик и проектов туристической отрасли в регионе;Взаимодействие с сообществами и экспертами в сфере туризма на региональном уровне;Координация работы региональных экспертных групп АСИ.

Победители открытого отбора Общественных представителей АСИ смогут получить ряд преимуществ:

получить новые возможности для развития;быть в курсе федеральной и региональной повестки;участвовать в ключевых региональных процессах развития туризма;от лица Агентства выстраивать эффективное взаимодействие с органами власти, бизнесом, сообществами;использовать организационные ресурсы АСИ.

Узнать подробности и задать интересующие вопросы можно будет в рамках вебинара, который пройдет 23 июня 2020 г. в 13:00 (по Москве). Регистрация на вебинар: https://events.webinar.ru/asi/5422977

Подача заявок на участие в отборе: https://leaderid.ru/specials/recrutingOP2020_tourism.

Срок завершения приема заявок: 28 июня 2020 года.