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Агентство стратегических инициатив ищет общественных представителей по туризму

Агентство стратегических инициатив ищет общественных представителей по туризму

Агентством стратегических инициатив (АСИ) запущен открытый отбор общественных представителей по направлению «Туризм». К сотрудничеству в целях развития туризма в России приглашаются эксперты, представители бизнеса и некоммерческих организаций. Отбор открыт до 28 июня 2020 г.

Как сообщили в АСИ, открытый отбор общественных представителей проходит во всех субъектах РФ и направлен на выявление лидеров туристической отрасли, которые могли бы стать представителями Агентства в регионе. Каждому победителю открытого отбора Агентство делегирует полномочия своего представителя.

Задачами работы общественных представителей на региональном уровне в 2020 г. станут:


Продвижение проектов и сопровождение инициатив АСИ в сфере туризма в регионе;
Выявление эффективных практик и проектов туристической отрасли в регионе;
Взаимодействие с сообществами и экспертами в сфере туризма на региональном уровне;
Координация работы региональных экспертных групп АСИ.

Победители открытого отбора Общественных представителей АСИ смогут получить ряд преимуществ:


получить новые возможности для развития;
быть в курсе федеральной и региональной повестки;
участвовать в ключевых региональных процессах развития туризма;
от лица Агентства выстраивать эффективное взаимодействие с органами власти, бизнесом, сообществами;
использовать организационные ресурсы АСИ.

Узнать подробности и задать интересующие вопросы можно будет в рамках вебинара, который пройдет 23 июня 2020 г. в 13:00 (по Москве). Регистрация на вебинар: https://events.webinar.ru/asi/5422977

Подача заявок на участие в отборе: https://leaderid.ru/specials/recrutingOP2020_tourism.

Срок завершения приема заявок: 28 июня 2020 года.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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