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Американский генерал прибыл в Ливию на переговоры с противниками Хафтара

Американский генерал прибыл в Ливию на переговоры с противниками Хафтара

Глава Африканского командования ВС США (AFRICOM) генерал Стивен Таунсенд прибыл сегодня, 22 июня, в ливийский город Зувара, который находится под контролем формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, ведущих боевые действий против Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Как передаёт телеканал «Аль-Арабия», представитель американского генералитета встретится с высокопоставленными должностными лицами ПНС.

Другие подробности предстоящих консультаций, включая вопросы, которые планирует обсудить глава AFRICOM с противниками ливийского маршала Хафтара, не раскрываются.

По данным турецких СМИ, в эти часы Туансенд проводит «закрытую встречу» с Сараджем, на которой присутствует и посол США в Триполи Ричард Норланд.

Встреча проходит на фоне обострения ситуации в североафриканской стране, где ПНС и её турецкие покровители угрожают наступлением на стратегический город Сирт, отмечает «Аль-Арабия».

Ранее в AFRICOM отметились заявлениями о том, что Россия направила свои боевые самолёты в Ливию и осуществляет здесь воздушные операции в поддержку ЛНА.

Как сообщало ИА Newstes, AFRICOM утверждает, что у него есть документальные свидетельства того, что «российский самолёт взлетел с авиабазы „Джуфра“ в центральной части Ливии» и что «это был МиГ-29, действовавший вблизи прибрежного города Сирт». Заявление AFRICOM на прошлой неделе прозвучало через несколько недель после того, как в конце мая Африканским командованием ВС США было заявлено о том, что Россия доставила по меньшей мере 14 многоцелевых истребителей МиГ-29 и несколько бомбардировщиков Су-24 в Ливию через авиабазу «Хмеймим» в Сирии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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