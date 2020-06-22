Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Американским нефтяникам предрекли массовые банкротства

Американским нефтяникам предрекли массовые банкротстваФото: David McNew / Getty Images

Аналитики предрекли американским нефтяникам, добывающим сланцевую нефть, огромные потери и волну банкротств из-за низких цен на сырье. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследование Deloitte.

Эксперты отмечают, что отрасль столкнулась с серьезным вызовом в 2020 году. В отличие от предыдущих кризисов, сейчас производители нефти, помимо низких цен, вынуждены работать в условиях сниженного спроса из-за коронавируса, дефицита оборотных средств и необходимости обслуживать собственные долги. Аналитики ожидают, что американские сланцевики спишут по меньшей мере 300 миллиардов долларов активов во втором квартале 2020 года.

Как поясняют в Deloitte, при стоимости нефти на уровне 35 долларов за баррель около трети американских нефтедобытчиков неплатежеспособны. При этом средняя стоимость сырья во втором квартале 2020 года составила всего 27 долларов за баррель.

В мае аналитическая компания ShaleProfile Analytics заявила, что США грозит потеря до трети сланцевой нефтедобычи из-за рекордного сокращения числа действующих буровых установок. Восстановление отрасли до докризисного уровня займет как минимум несколько лет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Посмеявшийся над котом в микроволновке юный блогер был наказан
Посмеявшийся над котом в микроволновке юный блогер был наказан
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
Около Стоунхенджа нашли еще один древний памятник
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
После ревизии. Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Виктория Бекхэм опубликовала редкую фотографию мужа и детей на семейной вилле в Дубае
Виктория Бекхэм опубликовала редкую фотографию мужа и детей на
ФСБ задержала в Курской области подполковника по подозрению в госизмене
ФСБ задержала в Курской области подполковника по подозрению в
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Песков заявил о постоянной ротации в российской власти
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
Кроссовки из коллаборации Dior и Air Jordan скоро можно будет приобрести онлайн
Кроссовки из коллаборации Dior и Air Jordan скоро можно будет
Эксперты назвали продукты, укорачивающие теломеры и жизнь
Эксперты назвали продукты, укорачивающие теломеры и жизнь
Американским нефтяникам предрекли массовые банкротства
Американским нефтяникам предрекли массовые банкротства
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Денис Мацуев поделился впечатлениями о гастролях в Берлине
Денис Мацуев поделился впечатлениями о гастролях в Берлине

Топ на сегодня

Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России
На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России
КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
КСИР Ирана: Животворящий ветер Исламской революции достиг США
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей, побеждающих коронавирус
В Москве создали виртуальный монумент в честь российских врачей,

Еще по теме

Bank of America допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель
К 2020 году мировые цены на нефть выйдут на новый уровень
Ценам на нефть предсказали застой
Нефти предсказали резкое падение