Анонсировано открытие торговых центров в Подмосковье

Вадим Карасев

Фото: Александр Авилов / РИА Новости

Торговые центры откроются в Подмосковье с 25 июня. Очередной этап снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений анонсировал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале в понедельник, 22 июня.

Так, с 1 июля возобновят работу спортивные центры, а с 15 июля — летние лагеря.

Также Воробьев дал поручение обеспечить безопасность и удобство жителей на предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.

Ранее в понедельник в Роспотребнадзоре сообщили, что с 23 по 30 июня в Подмосковье будет проводиться бесплатное тестирование жителей на антитела к коронавирусной инфекции.

12 июня в регионе открылись летние веранды кафе и ресторанов. Спустя три дня заработали музеи, храмы и церкви, а поликлиники перешли в режим обычной работы. В начале месяца заработали парикмахерские, салоны красоты и бани.