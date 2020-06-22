Антиармянские акции в Иране и Ливане в Ереване назвали многослойной игрой

Влада Некрасова

На днях сразу в двух странах Ближнего Востока произошли акции протеста, направленные против Армении или местной армянской общины. Речь об акции несколько десятков человек перед зданием посольства Армении 9 июня в Тегеране в связи с открытием посольства Израиля в Армении и антиармянской акции в Бейруте 12 июня, организованной местными протурецкими лоббистскими структурами.

Армянский информационно-аналитический портал VERELQ попытался разобраться в причинах указанных акций, их возможных последствиях для армянской общины в Ливане и армяно-иранских отношений.

С учётом того, что Иран одна из двух региональных стран, с которой граница Армении открыта, стоит ли официальному Еревану беспокоится по поводу акции протеста перед зданием своего посольства в Тегеране и в связи с тем, что почти одновременно посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде встретился с «председателем азербайджанской общины Карабаха» Туралом Гянджалиевым?

Борьба внутри Ирана, а не против Армении

Специалист по Ирану Армен Варданян считает, что беспокоится по поводу малочисленной акции протеста перед зданием армянского посольства в Тегеране не стоит. «Иран был осведомлён о планах Армении по открытию посольства в Израиле. Об этом иранская сторона была должным образом проинформирована, о чём после этой акции протеста посол Армении в Тегеране Арташес Туманян во время встречи 10 июня напомнил начальнику департамента Кавказа в МИД Ирана Мохсеном Фагани», — пояснил эксперт.

15 марта в ходе встречи с начальником Главного управления Евразии МИД Ирана были подробно представлены основные цели открытия посольства Армении в Тель-Авиве: развитие двусторонних взаимовыгодных отношений, укрепление представленности Армении в Ближневосточном регионе и сохранение богатого армянского историко-культурного наследия в Иерусалиме. «Касаясь замечаний Фагани относительно обеспокоенности некоторых кругов в связи с возможным усилением влияния Израиля в соседней с Ираном закавказской республике, посол Туманян отметил, что Армения никогда не включалась в какой-либо антииранский политический проект и впредь подобный ход событий исключается», — говорилось в сообщении МИД Армении.

По словам Варданяна, акция протеста перед зданием посольства Армении в Иране можно рассмотреть также через призму внутрииранской политики, где антисемитизм и антиамериканизм в силу последовательного ухудшения отношений с США и Израилем, возведены в ранг национальной идеологии.

«Иран не монолитная политическая конструкция. Там есть различные силы. Данную акцию организовали представители иранского народного ополчения „Басидж“, которое входит в состав Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Внутри Ирана идет очень сильная радикализация позиций по отношению к США и Израилю, и к любому телодвижению в сторону этих стран там относятся с большой опаской. КСИР выступал против переговоров иранского политического руководства с США ещё в период, когда позиции президента Хасана Роухани были очень крепки в стране», — пояснил Варданян.

Он также указал на то, что в ходе протеста перед зданием посольства Армении участники акции не выкрикивали никаких антиармянских лозунгов. «Они скандировали традиционные антиамериканские и антиизраильские лозунги, сожгли флаги США и Израиля. Думаю, после этой демонстративной акции страсти в Иране по данной теме утихли, а она никак не повлияет на армяно-иранские официальные отношения. Иран, конечно, нужен Армении, однако с учётом внешнего давления на Иран и американских санкций, важность Армении для самого Ирана также не стоит недооценивать. Армения — это ещё и единственная сухопутная граница Ирана с Евразийским экономическим союзом. Поэтому на уровне официальных отношений с Тегераном у Еревана на почве открытия посольства в Израиле вряд ли могут возникнуть проблемы», — отмечает иранист.

Встречу же посла Ирана в Азербайджане Джавада Джахангирзаде с «председателем азербайджанской общины Карабаха» Туралом Гянджалиевым армянский эксперт больше связывает с желанием как-то реагировать на чаяния тюркоязычных иранцев, проживающих в северо-западных провинциях Исламской Республики и испытывающих симпатии к Азербайджану. «Это, конечно, при желании можно воспринимать также в качестве сигнала недовольства Ирана по поводу открытия армянского диппредставительства в Тель-Авиве, но сейчас данное недовольство сошло на нет», — заключил эксперт.

Волнения в Ливане: причем тут Турция и Иран?

Вспыхнувшие в Ливане антиармянские настроения, формальным поводом для которых стала критика телеведущего армянского происхождения ливанского телеканала Ншана Тер-Арутюняна в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, арабист Аракс Пашаян рассматривает в контексте желания Анкары укрепить своё влияние в Ливане и ослабить позиции негативно настроенных против неё национальных меньшинств.

«Отсюда и такая резкая реакция в отношении армянской общины, — говорит Пашаян. — Конкретно в данном случае на улицы Бейрута с антиармянскими лозунгами вышли люди, которые называют себя либо ливанскими тюрками и подвержены влиянию протурецких лоббистских структур, либо считают себя наследниками Османской империи».

Армянская община Ливана, являющаяся частью христианской общины Ближнего Востока и по неофициальным данным насчитывающая до 165 тыс. человек, неожиданно выявила для себя турецкую угрозу. «По сути мы имеем дело с активизацией Турции и её идеологии неоосманизма в арабских странах. Разрушительные последствия этой политики мы видим в Сирии, Йемене, Ливии и Палестине. Теперь же руки Анкары дошли до Ливана», — отмечает армянский арабист.

Активизацией протурецких элементов в Ливане турецкие власти, по словам Пашаян, желают укрепить своё политическое, а в конечном итоге и военное присутствие в этой арабской республике.

«Здесь без региональных держав не обойтись. В более широком контексте мы имеем дело с соперничеством между Турцией и Саудовской Аравией, а также между Турцией и Ираном. Это совершенно другая игра, и было бы правильно, чтобы армянская община не втягивалась в эту игру», — пояснила она.

Армянская община играет достаточно активную роль в общественно-политической жизни Ливана. В парламенте Ливана она представлена пятью депутатами: трое от старейшей армянской партии «Дашнакцутюн» и по одному от партии «Ливанские силы» и Гражданского движения.

«С другой стороны армянская община имеет хорошие отношения, как с Саудовской Аравией, так и с шиитской „Хизбаллой“. Неслучайно, что представители армянских партий „Дашнакцутюн“ и „Рамкавар азатакан“ уже встретились с послом Саудовской Аравии в Ливане. Игра очень сложная, многослойная, а по-другому на Востоке и не бывает», — заключила Пашаян.