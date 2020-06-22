Асмус заявила о разводе с Харламовым

Вадим Карасев

Фото: @asmuskristinaПродолжение: Харламов прокомментировал развод с Асмус

Актриса Кристина Асмус заявила о разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Мы разводимся с Гариком Харламовым. Но я хочу сразу прояснить ситуацию, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», — написала артистка.

Она пояснила, что решение о разводе не было спонтанным, так как они с мужем обдумали его еще год назад. По словам Асмус, они с Харламовым расходятся с большим уважением друг к другу и надеются сохранить теплые дружеские отношения ради их ребенка.

«В любом случае это болезненный процесс, и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению», — отметила актриса.

Асмус и Харламов поженились в 2013 году. Годом позднее у них родилась дочь Анастасия.

В прошлом году актриса оказалась в центре скандала из-за фильма «Текст» Клима Шипенко. Ее подвергли травле из-за откровенной эротической сцены, а ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.

Пользователи сети также критиковали самого Харламова за то, что он позволил жене сниматься в подобных кинолентах. В ответ комик заявил, что разделяет реальную жизнь и киноэкран. Он добавил, что Асмус — актриса, и в этом фильме она играет свою роль. Кроме того, по словам Харламова, эротическая сцена была важна для сюжета фильма.