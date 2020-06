Астронавт показал солнечное затмение с борта МКС

Вадим Карасев

Американский астронавт Кристофер Кэссиди опубликовал снимки солнечного затмения, которые он сделал с борта Международной космической станции (МКС).

На кадрах можно наблюдать тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения.

"Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое наблюдалось по правому борту МКС, когда мы пролетали над Китаем этим утром. Прекрасный способ пробуждения в День отца! Надеюсь, что у всех пап в мире прекрасный день!" - написал Кэссиди.

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb

— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020

В июле Ruposters опубликовал первые кадры солнечного затмения, которое совпало с суперлунием.