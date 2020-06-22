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Аваков предлагал добровольно уйти в отставку

Аваков предлагал добровольно уйти в отставку
В разгар масштабных акций протеста министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал уйти в отставку. Президент Владимир Зеленский не согласился.

По информации РБК-Украина, такое предложение глава МВД сделал несколько недель назад. Именно тогда, когда в Киеве и по всей стране проходили акции за отставку Авакова.
"Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязанные останемся", - говорят в окружении самого президента.

Напомним, в этом месяце было несколько акций протеста против министра внутренних дел. Последняя была на прошлой неделе. Участники акций обвиняют главу МВД в провале правоохранительной реформы.

Вместе с тем, люди протестовали из-за дела общественной активистки Екатерины Гандзюк, событий в Кагарлыке и перестрелки в Броварах.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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