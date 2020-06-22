Безопасность на первом месте: в Бельгии открываются школы

Лидия Мартынова

Школы Бельгии постепенно приходят в себя после перерыва в учебном процессе длиной в два месяца. Поводом для закрытия образовательных организаций были карантинные меры, которые приняло государство для обеспечения безопасности граждан.

Так, например, в брюссельской школе Singelijn всего 625 мест, но на занятия пришли только 40 человек. Причиной такому маленькому количеству школьников послужило разделение учащихся на три возрастные группы. Руководство приняло такое решение для безопасности детей. Перед тем как открыть свои двери, школа должна выполнить 150 обязательных условий, в перечень которых входит ношение масок, достаточное количество различных средств гигиены, уменьшение числа учеников в классе, увеличение расстояния между детьми во время урока и обеспечение возможностью регулярно мыть руки.

«Первое, что мы сделаем, это выслушаем наших учеников, – говорит директор школы Singelijn, Доминик Пако. – Их переполняют эмоции после этих двух месяцев, проведенных взаперти. Нам потребуется проявить немало терпения, прежде чем они опять привыкнут к школьной обстановке. Думаю, детям очень важно снова видеть своих друзей, хотя они пока не могут играть или близко общаться с ними. А нам придется работать не так, как обычно».

Представитель Федерации родителей учащихся считает главным, чтобы никто внутри школы не был инфицирован и не заболел. «В течение первых нескольких недель главной заботой будут санитарная обстановка и безопасность, – сказала Жоэль Лакруа. – Школы проделали огромную подготовительную работу, получили много информации. Теперь важно не расслабляться и не терять бдительности. Педагоги уже переключаются на проблемы, связанные с окончанием учебного года и оценками успеваемости учеников».

В Брюсселе не все школы смогли встретить своих учеников. Многим потребовалось большее количество дополнительного времени для того, чтобы выполнить все санитарно-эпидемиологические предписания, которые по сей день продолжают меняться.