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Billboard назвал главных претендентов на 63-ю премию "Грэмми"

Billboard назвал главных претендентов на 63-ю премию "Грэмми"
РИА Новости. Номинанты 63-й премии "Грэмми" будут объявлены только в конце января 2021 года, но журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, уже предсказал, какие артисты станут претендентами на главные награды.

По информации издания, в категориях "Лучший альбом", "Запись года", "Лучшая песня" и "Лучший новый исполнитель" больше всего шансов у канадского певца The Weekend (Эйбел Тесфайе), американского рэпера Post Malone (Остин Ричард Пост), британцев Дуа Липы и Гарри Стайлса, а также хип-хоп исполнителя Roddy Ricch и кантри-певицы Марен Моррис.

По мнению редактора Billboard Пола Грейна, за звание "Лучшего нового исполнителя" также могут побороться Doja Cat, Саммер Уолкер, Tones and I (Тони Уотсон), K-pop группа SuperM и рэперша Megan Thee Stallion (ее ремикс на трек "Savage" с участием Бейонсе имеет хорошие шансы получить еще и номинацию за "Запись года").


Период отбора работ исполнителей на 63-ю премию "Грэмми", начавшийся 1 сентября 2019 года, заканчивается 31 августа этого года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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