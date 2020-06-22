Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

Бизнес Валерии и Пригожина прогорелПригожин и ВалерияФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бизнес певицы Валерии и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина оказался на грани разорения. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Компания «Гуд Фуд Стайл» по выпуску здорового питания, на рынке известного как No Secret by Valerya, была создана ими вместе с Эмином Агаларовым в 2018 году. Однако уже через год фирма ушла «в минус». В мае компания подала заявление на выплату МРОТ, и в налоговой службе выяснили, что часть сотрудников уволили еще в марте, отказав в выплатах.

Ранее сообщалось, что прогорел бизнес российских комиков Михаила Галустяна и Александра Реввы. Речь идет о компании «Эйс Гейминг» по продаже внутриигровых элементов для игры CS:GO.

В конце мая Пригожин пожаловался на то, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Партия «Коммунисты России» отправила ему и Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Продюсер назвал это «очередной провокацией».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%
Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%
Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений
Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений
Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее смерти
Экс-бойфренд бывшей участницы "Дома-2" назвал возможную причину ее
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
В Китае за сутки выявили 18 случаев COVID-19
Стала известна возможная причина задержания Петра Верзилова
Стала известна возможная причина задержания Петра Верзилова
После теракта в Рединге Борис Джонсон готов пересмотреть законы
После теракта в Рединге Борис Джонсон готов пересмотреть законы
5 самых опасных дней в июле 2020 года
5 самых опасных дней в июле 2020 года
Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате
Geek Picnic пройдет 27 июня в онлайн-формате
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Тест: какая песня группы "Кино" характеризует вас лучше всего?
Тест: какая песня группы "Кино" характеризует вас лучше всего?
Синоптики спрогнозировали вероятность июльских заморозков в России
Синоптики спрогнозировали вероятность июльских заморозков в России

Топ на сегодня

Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Путин считает неизбежным визит украинского руководства в Москву
Путин считает неизбежным визит украинского руководства в Москву

Еще по теме

Бизнес Галустяна и Реввы прогорел
Пригожин поспорил со Шнуровым о «чудовищном положении» артистов
Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса
Лепс не согласился со словами Пригожина о «чудовищном» положении артистов