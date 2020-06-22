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Болтон рассказал, что Трамп думает о некоторых мировых лидерах

Болтон рассказал, что Трамп думает о некоторых мировых лидерах

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, как Дональд Трамп относится к мировым лидерам, с которыми ему приходится встречаться и вести переговоры. Выдержки из пока не опубликованной книги Болтона «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» напечатала британская The Guardian.

Британского и японского премьеров Бориса Джонсона и Синдзо Абэ президент США, по словам Болтона, ставит «в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего».

А вот о французском лидере Эмманюэле Макроне он отзывается не очень лестно.

«Трамп считает, что все, к чему прикасается французский президент Макрон, „превращается в …“», — цитирует издание Болтона, который использует нецензурный термин.

Есть в книге упоминание и о президенте РФ Владимире Путине. По мнению Болтона, «Путин думает, что может играть на Трампе, как на скрипке».

Самого Трампа Болтон в книге охарактеризовал как «малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека».

Как сообщало ИА Newstes, глава Госдепартамента Майк Помпео назвал Джона Болтона, который собирается выпустить свои мемуары, предателем.

«Жалко и в то же время опасно, что последней публичной ролью Болтона стал образ предателя, который навредил Америке, злоупотребив священным доверием её народа», — написал дипломат в Twitter.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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