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Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказала о радости от ухода из коллектива

Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказала о радости от ухода из коллективаФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая звезда «Уральских пельменей», в прошлом директор творческого объединения, Сергей Нетиевский рассказал, что рад уходу из коллектива и считает свой шаг правильным выбором. Об этом он сообщил в беседе с «Телепрограммой».

«Поверьте, слава и деньги не главное мерило счастья. Поэтому сейчас все больше радуюсь, что сделал правильный выбор, покинув шоу», — отметил он. По словам Нетиевского, в его случае наступил момент, когда «уже не ты управляешь делом и бизнесом, а он тобой».

Юморист подчеркнул, что в настоящее время у него совсем другие приоритеты в жизни. «Я занимаюсь семьей, здоровьем, самосовершенствованием, реализацией новых проектов — тем, на что раньше просто не было времени», — пояснил он.

Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. С 1998-го он возглавлял и одноименную команду КВН, которая стала основой для телепроекта. Когда Нетиевского уволили, конфликт получил широкую огласку.

По версии нового руководителя Сергея Исаева, причиной было воровство. Нетиевский отрицает обвинения, считая их клеветой. «Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускает шоу на канале СТС.

В феврале участники «Уральских пельменей» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев вспомнили о драках, которые происходили в прошлом внутри коллектива. Один из конфликтов случился еще в 2000 году во время репетиции, а другой — на свадьбе участника Дмитрия Брекоткина.

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По материалам: lenta.ru

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