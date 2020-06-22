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Цены на золото пошли на рекорд

Цены на золото пошли на рекордФото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Спотовые цены на золото пошли на рекорд, достигнув 1758,83 доллара за унцию (плюс 0,9 процента). Об этом пишет Bloomberg.

В текущем году цены на золото выросли на 15 процентов, поскольку инвесторы на фоне пандемии коронавируса ищут «тихую гавань» для вложения средств. Сейчас стоимость драгоценного металла растет на фоне опасений по поводу начала второй волны эпидемии. Стоимость золота приближается к отметке в 1765,43 доллара за унцию, на которой она находилась в 2012 году и которую впервые за восемь лет пробила только в мае 2020-го.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что золото в 2020 году перевалит за две тысячи долларов за унцию. В JPMorgan Chase & Co. также не советуют инвесторам выходить из драгоценного металла, считая его лучшей инвестицией в условиях низких доходностей.

На фоне опасения по всплеску коронавируса растет и стоимость других драгоценных металлов. Цены на серебро поднялись на 1,5 процента, платина подорожала на 0,6 процента, палладий прибавил 0,2 процента.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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