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Четверть богатства россиян оказалась за рубежом

Четверть богатства россиян оказалась за рубежомФото: Ilya Naymushin / Reuters

Объем частного богатства россиян, то есть размер финансовых активов, составляет 1,6 триллиона долларов. При этом за рубежом оказалось более четверти всех накоплений. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Отчет «Частные состояния в 2020 году. Россия» является частью глобального исследования «Мировое богатство — 2020. Эксперты учитывали находящиеся в распоряжении частных лиц наличные, депозиты, акции, облигации, паи инвестиционных фондов, пенсии и страховки.

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год. За последние 20 лет оно выросло в 16 раз, хотя с 2014 года рост замедлился.

BCG использовала данные Центробанка России, чтобы оценить финансовые активы домохозяйств. По состоянию на 1 октября они достигали 72 триллионов рублей или более 1,1 триллиона долларов. Таким образом, если учитывать совокупные данные, в иностранных активах хранится около 440 миллиардов долларов.

Компания составила несколько сценариев дальнейшего накопления состояний. Если случится быстрый отскок после пандемии коронавируса, то к 2024 году богатство россиян достигнет 2,2 триллиона долларов. Если же восстановление будет медленным, то оно остановится на двух триллионах.

Ранее сообщалось, что в 2020 году богатейшие россияне на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен потеряли десятки миллиардов долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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