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Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212

Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1212, умерли 24 пациента, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1212 новых случаев, всего заразившихся - 188 897. Мы потеряли сегодня 24 пациента, всего умерших – 4974. Вылечились сегодня 1293 пациента, всего - 161 533", - написал Коджа в Twitter.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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