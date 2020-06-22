Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1212

Анастасия Иванова

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1212, умерли 24 пациента, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1212 новых случаев, всего заразившихся - 188 897. Мы потеряли сегодня 24 пациента, всего умерших – 4974. Вылечились сегодня 1293 пациента, всего - 161 533", - написал Коджа в Twitter.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.