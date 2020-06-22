Что делать, если увидел на улице открытый канализационный люк
Сегодня, 12:28 Влада Некрасова
#icon-up_wideПод всеми из них течет вода? Или может что-то другое располагаться?
Под канализационным люком могут проходить коммуникации различных компаний: и ливневая канализация, и санитарно-бытовая канализация, и газопровод, и теплопровод, и телефонные сети.
Внутри каждой сети находится коллектор, диаметр которого зависит от требований по обслуживанию соответствующих коммуникаций.#icon-up_wide
По материалам: ria.ru