Что делать, если увидел на улице открытый канализационный люк

Влада Некрасова

#icon-up_wide Под всеми из них течет вода? Или может что-то другое располагаться?

Под канализационным люком могут проходить коммуникации различных компаний: и ливневая канализация, и санитарно-бытовая канализация, и газопровод, и теплопровод, и телефонные сети.

Внутри каждой сети находится коллектор, диаметр которого зависит от требований по обслуживанию соответствующих коммуникаций.