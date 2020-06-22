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Что делать, если увидел на улице открытый канализационный люк

Что делать, если увидел на улице открытый канализационный люк
#icon-up_wideПод всеми из них течет вода? Или может что-то другое располагаться?

Под канализационным люком могут проходить коммуникации различных компаний: и ливневая канализация, и санитарно-бытовая канализация, и газопровод, и теплопровод, и телефонные сети.

Внутри каждой сети находится коллектор, диаметр которого зависит от требований по обслуживанию соответствующих коммуникаций.

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# В мире
По материалам: ria.ru

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