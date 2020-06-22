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Что такое массаж простаты и как его делать правильно

Где находится сердце у мужчины? 100% женщин,да и мужчин ответят, что в грудной клетке слева. И они будут правы. Но… Мужскоесердце, только мужское, находится совсем не там. Оно прячется между мочевымпузырем и прямой кишкой. Это простата. Именно она виновата в происхождениифразы, что все мужики членом думают. На самом деле, ее важность неоспорима, иона требует не меньшего ухода и заботы. Что такое простата
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По материалам: intrigue

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