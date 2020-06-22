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Что ждет туристов в Турции при подозрении на коронавирус

Что ждет туристов в Турции при подозрении на коронавирус

В Турции разъяснили, как поступят с туристами, у которых заподозрят или выявят коронавирус при въезде. Для спокойствия иностранных отдыхающих им предложат дополнительное страхование на случай заболевания COVID-19.


ТУРЦИЯ ПОЗНАКОМИЛА ПОСЛОВ С СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Турецкие власти продолжают активную кампанию по продвижению страны в качестве безопасного туристического направления. На минувшей неделе министр туризма и культуры Мехмет Эрсой провел в рамках промокампании «Открой заново» презентацию для послов из 50 стран, в ходе которой рассказал, какие меры Турция внедрила для безопасного отдыха туристов. По данным турецкой стороны, представители РФ на этой встрече были.


ЧТО ЖДЕТ ТУРИСТОВ С ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ СИМПТОМАМИ

На встрече с дипломатами Эрсой снова заявил, что никаких справок об отсутствии коронавируса прибывающим из-за рубежа не требуется и 14-дневный карантин им не грозит.

Все туристы по прибытии проходят бесконтактную термометрию. Если датчики покажут, что температура у приезжего выше 37,8 градусов или у него есть какие-либо другие подозрительные симптомы, то в аэропорту в специальных медицинских пунктах этому человеку, который прибывает на отдых или следует через турецкие аэропорты транзитом, сделают бесплатный тест на коронавирус.

Если результат теста «отрицательный», турист проследует в отель. Если тест «положительный», то иностранца отправят в больницу. Там врачи решат, необходимо ли лечение или же возможен карантин в отеле.

Если состояние здоровья человека не вызывает опасений (например, заболевание протекает бессимптомно), то ему разрешат проживание в изолированной зоне отеля. В каждой из гостиниц, получивших «сертификаты здоровья», должны быть созданы такие «карантинные комнаты». Если лечение займет две или более недели, отели предоставят бесплатные услуги в течение дополнительных дней.


ТУРЦИЯ ПРЕДЛОЖИТ СТРАХОВКУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСА В СТАЦИОНАРЕ

Если туристу требуется лечение в больнице, то медицинскую помощь ему окажут только если он даст на это согласие. В этом случае турист будет проходить лечение до полного выздоровления.

Для таких случаев Турция предлагает дополнительное страхование, которое покроет расходы на лечение. Стоимость страховки, покрывающей расходы на медицинское обслуживание до 3 тыс. евро, составит 15 евро, до 5 тыс. евро - 19 евро, до 7 тыс. - 23 евро. Такой страховой механизм запустят с 1 июля.

Приобрести страховку для лечения «ковида» можно будет при покупке билетов в авиакомпаниях, в аэропортах перед паспортным контролем, онлайн и через туроператоров.

Отметим, что для страховщиков коронавирус COVID-19 не является чем-либо экстраординарным и требующим какого-то «отдельного» медицинского страхования выезжающих за рубеж.

Так, во всех страховках страховой компании ERV, начиная с самых базовых тарифов и заканчивая премиальными продуктами, в страховое покрытие уже включено лечение от коронавируса и его осложнений.


В КУРОРТНЫХ ЗОНАХ – МИНИМАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ

Как подчеркнул Эрсой, туристические провинции Турции пандемия коронавируса затронула меньше всего. Так, в Анталье, где проживает 2,4 млн. человек, зафиксировано всего 472 случая COVID-19. В провинции Мугле, где находятся курорты Эгейского побережья, суммарно менее 300 случаев.

«По этим причинам мы можем возобновить туризм в Турции», - заявил турецкий министр.

По его словам, сегодня заявки на получение «сертификатов здоровья» подали более 500 отелей, до конца июня их количество достигнет 2000.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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