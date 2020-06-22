ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам

Лидия Мартынова

Готовность к проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию планирует обсудить Центризбирком на заседании во вторник, 23 июня, следует из проекта повестки, опубликованного на сайте ЦИК.

"О готовности к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (в режиме видеоконференции)", - указано в повестке в качестве первого вопроса.

Также Центризбирком собирается утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах, назначенных на единый день голосования 13 сентября.

Кроме того, в проекте повестки значится вопрос о списке политических партий, которые получат право участвовать в дополнительных выборах в Госдуму без сбора подписей, и о количестве комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при голосовании на этих выборах.

Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 1 июля.