Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам

ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам

ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
Готовность к проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию планирует обсудить Центризбирком на заседании во вторник, 23 июня, следует из проекта повестки, опубликованного на сайте ЦИК.

"О готовности к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (в режиме видеоконференции)", - указано в повестке в качестве первого вопроса.

Также Центризбирком собирается утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах, назначенных на единый день голосования 13 сентября.


Кроме того, в проекте повестки значится вопрос о списке политических партий, которые получат право участвовать в дополнительных выборах в Госдуму без сбора подписей, и о количестве комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при голосовании на этих выборах.


Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 1 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Уроки фарси" Вадима Перельмана выйдет осенью в прокат по всему миру
"Уроки фарси" Вадима Перельмана выйдет осенью в прокат по всему миру
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам
Песков разъяснил слова Путина о территориальных подарках
Песков разъяснил слова Путина о территориальных подарках
"Какая же она тупая": дочь Ефремова обругала Викторию Боню за слова о ее отце
"Какая же она тупая": дочь Ефремова обругала Викторию Боню за слова о
45-летний Ди Каприо устроил вечеринку на яхте в честь 23-летия своей девушки
45-летний Ди Каприо устроил вечеринку на яхте в честь 23-летия своей
Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай
Трамп придумал новое название для коронавируса и снова обидел Китай
Что делать, если увидел на улице открытый канализационный люк
Что делать, если увидел на улице открытый канализационный люк
Sohu: Российский «сын Сатаны» стал королем среди межконтинентальных ракет
Sohu: Российский «сын Сатаны» стал королем среди межконтинентальных
Конкурс на лучший IT-старптап объявлен в Московской области
Конкурс на лучший IT-старптап объявлен в Московской области
Великая Отечественная война – это война за настоящую жизнь и вечные человеческие ценности – Кравцов
Великая Отечественная война – это война за настоящую жизнь и вечные
В Амурской области «Кванториум-28» проведет онлайн-трансляцию Парада Победы в Белогорске
В Амурской области «Кванториум-28» проведет онлайн-трансляцию Парада
Деревья-талисманы: о чем просить сосну и почему полезно обнимать березу
Деревья-талисманы: о чем просить сосну и почему полезно обнимать

Топ на сегодня

Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой
В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой

Еще по теме

ЦИК рассмотрит приостановку подготовки к голосованию по поправкам
ЦИК планирует рассмотреть порядок организации голосования по поправкам
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
ЦИК рассмотрит порядок дистанционного голосования по поправкам