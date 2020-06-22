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Cтоличные школьники и учителя проведут патриотические акции ко Дню памяти и скорби

Cтоличные школьники и учителя проведут патриотические акции ко Дню памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, школьники, родители, учителя, педагоги дополнительного образования Москвы примут участие в различных онлайн-мероприятиях, акциях, флешмобах, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Патриотический флешмоб «Лучшая сотня» в рамках проекта «Мой район в годы войны» пройдет в пятый раз. Сто участников акции в 22 июня в 12:00 опубликуют на своих страницах в социальных сетях посты о памятных местах столицы и событиях Великой Отечественной войны.

Во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный» 22 июня в 12.10 стартует флешмоб «Журавлик». В память о тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны, участники изготовят белого бумажного журавлика. В 12.45 павших воинов в онлайн-режиме почтят минутой молчания.

Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево» организует онлайн-акцию «Белая птица». Участники сделают из бумаги символ мира – белого голубя, следуя приложенной схеме на сайте дворца, сфотографируют его на фоне неба и пришлют фотографию на электронную почту. Эти фотографии станут призывом к сохранению мирной жизни и будут продемонстрированы в формате онлайн-трансляции на Youtube-канале Дворца.

Дворец творчества детей и молодежи «Севастополец» проведет в социальных сетях дворца онлайн-выставку детских творческих работ «Сначала была беда, Победа пришла потом…», приуроченную к 22 июня, а Центр внешкольной работы «На Сумском» организует онлайн-выставку «В сердце память храним», на которой будут представлены работы воспитанников студий прикладного и изобразительного творчества, посвященные Великой войне и Великой Победе.

Детский музыкальный театр «Домисолька» 22 июня в 10.00 запустит трехдневный музыкальный марафон «Песни Победы». В исполнении юных артистов театра прозвучат знаменитые песни отечественных авторов, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Завершится марафон в день проведения Парада Победы, 24 июня. Концерт, составленный из песенных номеров, будет доступен на сайте театра.

Дом детского творчества на Таганке приглашает 22 июня в 10.15 присоединиться к онлайн-трансляции «От героев былых времен». В программе будут раскрыты военные события сквозь призму песен из известных кинофильмов о Великой Отечественной войне.

# Общество
По материалам: edu.ru

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