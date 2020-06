Денис Мацуев поделился впечатлениями о гастролях в Берлине

View this post on Instagram

До свидания, Берлин! Это было невероятное путешествие, как гастроли из прошлого. Перелёт. Отель.Репетиции. Берлинский филармонический оркестр, музыканты в котором на расстоянии социальной дистанции друг от друга сидят на сцене. Процесс музицирования. Концерт Шостаковича без дирижёра. Памяти Мариса Янсонса. Невероятное ощущение от совместного творчества на сцене с потрясающим оркестром, роскошным по качеству и богатству звучания, способным передать любой образ любого стиля исполняемого произведения. Абсолютное счастье. Я благодарю всех, кто помог этому проекту состояться и надеюсь, что в самое ближайшее время концертная жизнь наконец возобновится и мы увидимся в концертном зале. #matsuev #мацуев #денисмацуев #denismatsuev #tour #music #berlin