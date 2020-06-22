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Денис Мацуев поделился впечатлениями о гастролях в Берлине

Денис Мацуев поделился впечатлениями о гастролях в Берлине
РИА Новости. Пианист Денис Мацуев, ставший первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли с марта, поделился впечатлениями о поездке и выступлении в инстаграме.
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До свидания, Берлин! Это было невероятное путешествие, как гастроли из прошлого. Перелёт. Отель.Репетиции. Берлинский филармонический оркестр, музыканты в котором на расстоянии социальной дистанции друг от друга сидят на сцене. Процесс музицирования. Концерт Шостаковича без дирижёра. Памяти Мариса Янсонса. Невероятное ощущение от совместного творчества на сцене с потрясающим оркестром, роскошным по качеству и богатству звучания, способным передать любой образ любого стиля исполняемого произведения. Абсолютное счастье. Я благодарю всех, кто помог этому проекту состояться и надеюсь, что в самое ближайшее время концертная жизнь наконец возобновится и мы увидимся в концертном зале. #matsuev #мацуев #денисмацуев #denismatsuev #tour #music #berlin

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"До свидания, Берлин! Это было невероятное путешествие, как гастроли из прошлого. Перелет. Отель. Репетиции. Берлинский филармонический оркестр, музыканты в котором на расстоянии социальной дистанции друг от друга сидят на сцене. Процесс музицирования. Концерт Шостаковича без дирижера. Памяти Мариса Янсонса. Невероятное ощущение от совместного творчества на сцене с потрясающим оркестром, роскошным по качеству и богатству звучания, способным передать любой образ любого стиля исполняемого произведения", — написал Мацуев.

Он подчеркнул, что испытывает "абсолютное счастье", и благодарен всем, кто помог этому проекту состояться.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время концертная жизнь, наконец, возобновится, и мы увидимся", — уточнил пианист.

Ранее в разговоре с РИА Новости Денис Мацуев сообщал, что его юбилейный концерт, запланированный в Государственном Кремлевском дворце, перенесен на 14 октября.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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