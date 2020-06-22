Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией

Анастасия Иванова

Восстановление полноценных отношений со странами-соседями, прежде всего Россией, позволит Грузии преодолеть кризис, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Ранее в Тбилиси состоялась акция, приуроченная к годовщине антироссийских митингов. Волна таких митингов, которые переросли в штурм парламента и разгон митингующих спецназом, прошли в столице Грузии 20-21 июня 2019 года после того, как депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассоциации православия Гаврилов во время сессии МАП в Тбилиси на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.