Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией

Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией

Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией
Восстановление полноценных отношений со странами-соседями, прежде всего Россией, позволит Грузии преодолеть кризис, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Ранее в Тбилиси состоялась акция, приуроченная к годовщине антироссийских митингов. Волна таких митингов, которые переросли в штурм парламента и разгон митингующих спецназом, прошли в столице Грузии 20-21 июня 2019 года после того, как депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассоциации православия Гаврилов во время сессии МАП в Тбилиси на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Путин призвал работать, а не искать преемников
Путин призвал работать, а не искать преемников
На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России
На Бали погибла 18-летняя блогерша-миллионерша из России
Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией
Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией
Путин рассказал о политической системе России в будущем
Путин рассказал о политической системе России в будущем
Парень погибшей на Бали 18-летней российской блогерши раскрыл подробности аварии
Парень погибшей на Бали 18-летней российской блогерши раскрыл
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде Победы
СМИ: Задержанный Верзилов планировал встать перед танком на Параде
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке
Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
В Якутии произошла утечка дизтоплива из 160-тонного резервуара
В Якутии произошла утечка дизтоплива из 160-тонного резервуара
Трамп посулил экономике США самые лучшие показатели в истории человечества
Трамп посулил экономике США самые лучшие показатели в истории

Топ на сегодня

Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни
Трамп ответил на подозрения о наличии у него неизлечимой болезни

Еще по теме

Депутат Гаврилов объяснил выбор места на заседании в Тбилиси
Депутату Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию
Атаковавшие делегацию России в Тбилиси радикалы связаны с Саакашвили, считает Гаврилов
Российский депутат прокомментировал связь с протестами в Грузии