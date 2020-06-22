Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

Влада Некрасова

Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Госдума 23 июня планирует заслушать отчет Набиуллиной о работе регулятора по итогам прошлого года.

"Во-первых, создание условий для активизации кредитования. Центральный банк в принципе, снизив ключевую ставку, можно сказать, отреагировал на наши пожелания будущие, но чтобы продолжалась эта линия. Плюс программы поддержки ипотечного кредитования, чтобы программа 6,5% была продлена и чтобы были дополнительно лимитированы и продлены сельские ипотечные кредиты", - сказал он, отвечая на вопрос, с какими предложениями депутаты намерены выйти к главе ЦБ.

Аксаков добавил, что депутаты считают возможным продлить ипотечную программу под 6,5% на весь следующий год. "Считаем, что на весь год можно с учетом планируемого бюджета", - указал депутат.