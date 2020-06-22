Депутаты попросят Набиуллину продлить льготную ипотеку

Влада Некрасова

Депутаты Госдумы намерены обратиться к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой продлить льготную ипотеку под 6,5% на 2021 год. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Напомним, 23 июня запланирован отчет главы регулятора перед депутатами. Парламентарии воспользуются этой встречей, чтобы высказать свои соображения, касающиеся перспектив финансового рынка.

По словам Аксакова, речь пойдёт о создание условий для активизации кредитования. Суть депутатских предложений в том, «чтобы программа 6,5% была продлена и чтобы были дополнительно лимитированы и продлены сельские ипотечные кредиты». Также депутаты предложат продлить регуляторные послабления.

Напомним, льготная ипотека действует до 1 ноября по поручению президента Владимира Путина. Она распространяется на займы до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах.

Как сообщало ранее ИА Newstes, ипотечные ставки в России находятся на минимальном историческом уровне. При этом, как свидетельствуют данные мониторинга «ДОМ.РФ», они продолжают снижаться.