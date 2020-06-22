Деревья-талисманы: о чем просить сосну и почему полезно обнимать березу

Вадим Карасев

Каждое растение обладает уникальной силой. Наши предки научились пользоваться дарами природы для своих целей. Существуют деревья, способные унять боль, осуществить заветное желание и восстановить запас жизненных сил.

У каждого человека есть свое дерево-талисман. К деревьям во все времена обращались за помощью. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с мудрыми решениями, которые помогали нашим предкам жить счастливо. Узнайте о том, зачем на самом деле обнимать деревья, и какая польза будет от общения с живой природой.

Как выбрать свое дерево

Считается, что растения обладают особой силой, которую можно перенять и использовать для своей пользы. Каждое дерево уникально, поэтому обращаться за определенной помощью можно не только к привычным березам, но и к другим породам деревьев.

Яблоня. Она способна помочь в том случае, если преследуют бытовые неурядицы. Это дерево выступает символом благополучия и семейного счастья, поэтому обращаются к нему за помощью для сохранения гармонии в семье, обретения любви, дарования долгожданного потомства, привлечения финансового благополучия. Яблоня — женское дерево, и она помогает всем без исключения девушкам и женщинам.

Рябина. Это дерево — спаситель тех, кто нуждается в восстановлении сил. Под ним хорошо отдыхать после напряженной работы и справляться со стрессом, прислонившись к стволу. Благоприятно воздействует рябина на тех, кто страдает от стрессов, перепадов настроения и нуждается в обретении душевного равновесия.

Дуб. Это дерево помогает обрести крепкое здоровье, мыслить ясно и набраться сил для решительного рывка вперед. Общение с таким деревом улучшает настроение и помогает трезво оценивать ситуацию. Чем старше дуб, тем мощнее его энергетика.

Береза. Это дерево-целитель ценилось во все времена. К березе идут с любыми проблемами, за душевной гармонией и для отдыха. Обняв ствол и прислонившись к нему лбом, можно справиться с головной болью в считанные минуты, а если прошептать заветное желание и повязать ленточку на ветке, то оно обязательно исполнится.

Клен. Это дерево способно преобразовывать энергию человека, и к нему обращаются те, кто нуждается в избавлении от отрицательных эмоций. Любые переживания и злость можно доверить клену, обняв его, мысленно или вслух проговорив все, что накипело.

Сосна. Целебное дерево наделяет силами и быстро восстанавливает иммунную систему. Обниматься с соснами полезно тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, склонен к простудам и раздражительности.

Ель. Способности этого дерева уникальны. Ель может забрать переживания, успокоить и снять напряжение. Достаточно просто посидеть под развесистыми лапами дерева, прислонившись к стволу, чтобы нормализовать энергию и восстановить силы. Ель поможет и в том случае, если есть нарушения сна.

Тополь. Способности этого дерева распространяются на снятие негатива, в том числе и сглаза с порчей. Тополь, как и осина, помогает справиться с возникающей зубной болью и мышечными спазмами.

Ива. Еще одно женское дерево, оберегающее энергетику. Благодаря общению с ивами женщинам проще расстаться с переживаниями, обрести уверенность в себе и сохранить привлекательность. Ивы развивают интуицию, которая помогает вовремя предчувствовать неприятности и обходить их стороной.





Техника правильных объятий

Прежде чем отправляться на поиски «своего» дерева, нужно знать то, как именно работает общение с природой. Важно не только выбрать место, но и прочувствовать его энергетику. Поиск подходящего дерева может затянуться, ведь для этого нужно найти относительно чистое место, расположенное в отдалении от шумных трасс и грязных производств. Парки, лесные зоны, скверы и перелески прекрасно подойдут для терапии.

Важный критерий — внутреннее расположение. Бывает так, что дерево, выглядящее как на картинке, отталкивает, и к нему попросту не хочется подходить. Слушая свой внутренний голос, можно быстро найти то дерево, которое поможет в той или иной ситуации.

К дереву встают лицом, здороваясь и прося помощи. Делать это можно мысленно, протянув руку к стволу. Почувствовав отклик, который может выражаться в тепле, исходящем от ствола, или в уверенности, что все идет как надо, дерево обнимают и прислоняются к нему лбом. Время, проведенное в общении с деревьями, идет иначе, и одним потребуется несколько минут, а другие готовы часами находиться в гармонии с природой.